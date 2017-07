Ivana Nada se cansó de que no la tomen en serio

Ivana Nadal sigue demostrando sus energías para el gimnasio. Esta semana, la conductora publicó en Instagram un video en el que se la ve haciendo sentadillas y estocadas desde Colombia, y causó furor en todos los usuarios que la desean.





"¡No siempre es divertido entrenar, pero hay que esforzarse si buscamos resultados! Vale la pena", aseguró en la red social, donde tiene mas de 800 mil seguidores.

Embed Un poquito de sentadillas sumo Preparándonos para la nueva temporada de @ladyfit_sport Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 5:15 PDT







La conductora dijo: "La idea del video es con buena onda si es tomado para el sentido de la concientización de hacer ejercicios, pero si es tomado para el lado sexual ya la verdad es que me cansa un poco, ya que no es nada sexual. Vas a un gimnasio y hay mucha gente haciendo ese tipo de ejercicios. No entiendo que lo tomen por el lado sexual ya que no estoy desnuda ni por nada del estilo... Parece que todo va para el mismo lado".

Embed Volé en parapente con este increíble paisaje. Nada, eso. Sin palabras ♥️ Disfrute absoluto Sino conocen Medellín, y pueden hacerlo, no lo duden! Gracias @stopandgo.tv por este hermoso viaje Van a poder ver todas las notas los jueves a las 21hs por #FoxSports3 o en www.stopandgotv.com Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 6:21 PDT







Nadal se encuentra en Colombia donde fue a realizar notas para su programa de Fox Sport, "Stop And Go", que se emite los jueves a las 21hs: "Estoy en Colombia porque vine con mi programa que conduzco con Jose Luis Denari, capo y experto en autos y motos. Estuvimos en Bogotá y Medellín, dos semanas haciendo notas para el programa mostrando autos. Fuimos invitados por Renault para mostrar los modelos con sus nuevas aplicaciones... También me tiré en parapente, tambien estuve haciendo notas en una feria de diseño que se llama Buro... Estuve conociendo un país muy lindo y con gente muy cálida, que va mas despacio que nosotros... Por ahi nosotros somos muy acelerados y a veces es dificl adaptarse a eso o disfurtuar muy bien. Y en cuanto a los ejercicios, entreno casi todos los dias y me estoy preparando para la nueva campaña de verano de Ladyfit para el 13 de agosto. Estoy muy feliz".

Embed Morning ☕️ ♀️ @ladyfit_sport Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 8:07 PDT