Instagram suma funciones esperadas por sus fanáticos

Por el momento, las nuevas funcionalidades están pasando por la etapa de prueba, por lo que están disponibles solo para ciertos usuarios, y en las próximas semanas serán accesibles para todo el mundo.

Los desarrolladores señalan que será posible "inhabilitar comentarios" tanto en fotos concretas como de todas las publicaciones a la vez, mientras que la función de dar 'me gusta' a los comentarios no tendrá efecto en el orden en que aparecen, aunque no descartan introducir cambios en este aspecto en el futuro.

Fuente: actualidad.rt.com Además, los propietarios de una cuenta de Instagram pronto podrán eliminar los suscriptores no deseados en lugar de bloquearlos, sin que los eliminados reciban ninguna notificación. Según los desarrolladores, esta función es útil para todos los que quieren cambiar el tipo de su cuenta de abierto a cerrado.

La popular red social Instagram ha presentado una actualización, muy esperada por muchos de sus usuarios, que permite desactivar los comentarios a las publicaciones y dar 'me gusta' a los comentarios destacados, informa el periódico 'The Wall Street Journal'.