Insólita foto de un concejal al que sus vecinos mandaron a trabajar

El concejal de la localidad misionera de Mártires, Hugo Cabrera, salió al cruce este domingo de los vecinos le pedían que se pusiera a trabajar luego de que la larga protesta que lleva adelante por el recorte en las dietas de los ediles dispuesta por mayoría en el Concejo Deliberante.

Para ello, Cabrera eligió una manera de dudoso gusto. Publicó en su cuenta de Facebook una foto en la que se lo puede ver en su cama, semi desnudo y sólo tapado en parte por las sabanas, y rodeado de varios miles de pesos cuidadosamente dispuestos sobre la cama.

"Sólo muestro para los que aseguraban que mi reclamo era por la plata, no se si alguno saven (sic) sumar tengo algo de capital" escribió junto a la imagen que no tardó en viralizarse en las redes.Y agregó: "Esto va para todos los inteligentes que me mandaron a trabajar".

Cabrera protestó por los recortes en las dietas que dispuso el Concejo Deliberante de esa localidad con el objetivo de acompañar la compleja situación financiera local. Desde que se adoptó dicha decisión el polémico edil inició y abandonó varias huelgas de hambre y hasta se encadenó en la entrada del pueblo.

"No llego a fin de mes" aseguró en enero pasado. Dijo que tenía numerosas deudas que afrontar y que por problemas de salud no podía realizar otras actividades que le permitieran afrontar sus abultados gastos mensuale, aunque nunca especificó cuáles eran los problemas de salud que lo aquejaban y que le impedían trabajar.

Cabrera, que se jacta de tener 17 hijos, aseguró "estoy enfermo, no puedo trabajar y tengo muchos hijos que mantener".

Embed Si la cámara me acompaña, podremos observar a un espécimen que se le abrió la sutura. #QueSeSuturenElOrto pic.twitter.com/BBezgDCpwq — Connie Ansaldi (@connieansaldi) 5 de febrero de 2017 Tras las repercusiones que tuvieron las fotos publicadas por Cabrera, desde la dirigencia de la Unión Cívica Radical en Cambiemos, partido que lo llevó a ocupar una banca en el Concejo Deliberante de Mártires, se mostraron sorprendidos: "No sabemos si es cierto o es photoshop, pero es una barbaridad", dijo el presidente radical Francisco Fonseca a Misiones Cuatro, aunque reconoció: "Es un hombre que no está en sus cabales psicológicos".

Embed El consejal de Martíres Hugo Cabrera duerme en una bolsa de oxigeno que segun el le da poderes sexuales pic.twitter.com/zlEn8RBWQ0 — Monkey D. Aki (@Aki_Kaneto) 5 de febrero de 2017 Cabrera había sido noticia en enero por encadenarse en la entrada del municipio e iniciar una huelga de hambre en repudio al recorte en las dietas de los ediles. Embed

Fuente: minutouno