¡Imperdible video! Diego se reencontró con la Copa del Mundo en una nota para la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 se encuentra ya a la vuelta de la esquina. El próximo lunes 30 de enero, de hecho, el calendario marcará que estamos a apenas 500 días del saque inicial en Moscú.





Como aperitivo, decidimos propiciar uno de los reencuentros más esperados de los últimos tiempos: el de Diego Maradona y el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Así es, a 31 años de su primer romance en tierras mexicanas, dos de los máximos íconos del fútbol mundial volvieron a verse la cara.

Ocurrió en la previa de la ceremonia de The Best FIFA Football Awards, en Zúrich, donde el astro argentino asistió para entregar a Claudio Ranieri su codiciado galardón como mejor entrenador de 2016.



"Es hermosa, ¡es hermosa!", exclamó Maradona aún asombrado. Y es que el Diez, que se encontraba brindando una vasta entrevista, no esperaba semejante aparición. "Ojalá los próximos jugadores argentinos tengan la posibilidad de saber cuánto pesa esta Copa", agregó Diego en referencia al plantel albiceleste que lucha por un lugar en Rusia 2018.



¿Quieres ver el momento exacto en que Diego recibe la Copa? ¿Te genera curiosidad ver su reacción a tres décadas de haberla alzado y besado en el mítico estadio Azteca? No pierdas tiempo entonces.

Fuente: fifa.com