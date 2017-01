Impactantes amenazas de un hombre a su ex pareja: "Yo a vos te voy a matar y a tus hijos también"

"Él vive con ganas de querer matarme". La conclusión, entre el miedo y la resignación, la hizo Sabrina Pérez D´Alvia después de recibir la última amenaza de su ex pareja, Damián Baridó, de quien está separada hace poco más de un año. El hombre tiene una restricción perimetral pero no la cumple y ella se siente ni más ni menos que presa en su casa.

El final de la relación empezó a anunciarse con los insultos y los empujones. Se había convertido en un hombre muy controlador. Hasta que un día le quiso pegar a la hija mayor de la mujer y ese fue su límite. Le pidió que se fuera.

Se fue, pero entonces aparecieron las amenazas. Cada vez más frecuentes, cada vez más violentas. "Te voy a matar, a tu mamá, a todos, yo a vos te voy a matar. Vení con la policía, vení con quien quieras. A partir de mañana, tu papito, tu mamita, tus hermanitos, van a tener que estar con chaleco antibalas", le dijo en un audio.

Las denuncias que hizo fueron tantas que perdió la cuenta. Lo denunció en la comisaría 32a., con jurisdicción en Parque Patricios, en la Fiscalía Descentralizada de Pompeya, en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia y en la delegación de la Policía Metropolitana de la comuna 4. Le dieron un botón antipánico y desde hace unos días, le asignaron una custodia en su casa. Pero las amenazas siguen, y el miedo también.

Porque a pesar de todo no puede vivir en paz. Cuando lleva a sus hijos al colegio aparece. Cuando va a visitar a sus amigas también. Cuando suena el teléfono, es él. "Vi en la tele otros casos y no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Es una olla a presión a punto de estallar", explicó.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que la padezca anímate a denunciar. Comisaría de la Mujer 4-280378.