Loscalzo le quitó el arma a su ex, que era policía, y con la reglamentaria las mató a ella y a su ex cuñada en una casa de William Morris. Luego fue a otra casa en Hurlingham donde asesinó a su ex cuñado e hirió a cinco personas, entre las que se encuentran su ex suegra una nena de 12 años y una embarazada que perdió al bebé.