"Hicimos la diferencia desde lo mental", analizó Gallardo tras la victoria

El entrenador de River, Marcelo Gallardo consideró que su equipo "jugó un buen partido y estuvo a la altura" en la victoria por 2-0 ante Boca Juniors por la Copa Luis Nofal y resaltó que ganó ante "un rival duro, puntero en el campeonato" de Primera División.





Gallardo dijo en la zona mixta del estadio José María Minella que "el partido fue bastante intenso, dinámico para ser uno de verano".





"Más allá de ser amistoso -agregó- no deja de ser un partido preparatorio para el fin de semana ante Lanús", el sábado próximo en La Plata por la Supercopa Argentina.







"Dimos una muestra de muy buena mentalidad y, más allá del primer tiempo, fuimos ganando el partido de a poco, porque fue parejo en situaciones pero hicimos la diferencia desde lo mental y ahí lo ganamos", expresó el entrenador al reiterar que "siempre es una alegría ganar un clásico".





Gallardo criticó su expulsión por llegar tarde a la hora prevista para el comienzo del segundo tiempo, sanción que también se le aplicó al entrenador boquense Gustavo Barros Schelloto.





"Ya lo manifesté varias veces, es un reglamento que no entiendo, no sé de dónde viene. Hay que utilizar el sentido común y está claro que no lo hubo", puntualizó.