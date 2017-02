Harto por la falta de luz, se fue a bañar a la compañía eléctrica

El hecho fue registrado por las personas que se encontraba en el lugar y luego subido a las redes donde se viralizó. El protagonista en cuestión se llama Pablo Blesa que, ante la falta de agua y luz que sufre desde hace diez días, terminó con esta insólita situación que tuvo lugar en la sede de Edelap, concesionaria del servicio, situada en diagonal 80 esquina 5 de La Plata.





"Llevo 10 días sin agua ni luz, así que me vine a duchar acá", dijo Blesa el cual, ya el año pasado había sido también víctima de los cortes de luz. La idea del vecino fue realizar una protesta pacífica dejando constancia a través del hecho "curioso" de la situación que está viviendo.





"Es la única manera que encuentro de hacer visible el reclamo y que la empresa se ocupe", dijo el vecino. "Me fui al baño, me enjaboné un poco, me lave la cara y el pelo en la pileta" explicó y agregó: "Volví todo mojado y me sequé en el hall, pero a esa parte no la pudieron filmar porque los guardias de seguridad no dejan sacar el celular".





Gracias a su pintoresca protesta, en el transcurso de la tarde, y según fuentes de la Empresa, el inconveniente en el domicilio del vecino ubicado en en Parque Sicardi "fue solucionado". Y es que, según el propio profesor universitario, gracias a que hizo un poco de "ruido" logró resolver el problema.





Fuente: bigbangnews