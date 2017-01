Griselda Siciliani y sus fotos veraniegas

Griselda Sicialini siempre genera repercusión en los medios con sus fotos sensuales.

En medio de sus vacaciones en la playa, la actriz y ex de Adrián Suar se refirió a la repercusión de sus fotos veraniegas.

Griselda realizó un descargo con onda y aclaró por qué se muestra sexy en las fotos. El calor juega un papel fundamental.

"Ahora cada vez que subo una foto me pregunto si será "una foto hot" o si "encenderá las redes" o si será "el destape" bue.... Es lo que hay, no se me ocurrió venir al caribe con sobretodo... A disfrutar Señores!!!! Los quiero a todos!", explicó Gri con buena onda.