Griselda Siciliani retro hot: "Estaba loca, no me importaba nada"

Griselda Siciliani soprendió en Instagram con una imagen de hace unos años andando en rollers en pleno verano y mostrando su figura como nunca.





"Estas son fotos que me sacó mi hermana hace unos años, hoy me las mandó ( sí! Yo salía a patinar así todos los días) ya lo había olvidado!!!que juventud por Dios!!!! Estaba locaaaaaaaa no me importaba nadaaa!!! Hay vecinos de esa época testigos .... ???????????????? Había una explicación: hacia un circuito de patinar-pileta-patinar-pileta .... Ponele..." (Sic), dijo la actriz.







Siciliani, separada de Adrián Suar, mostró esta imagen retro y generó comentarios de los hombres. La imagen fue compartida en la noche del jueves y se llenó de elogios a su figura.