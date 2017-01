Green Day realizó un provocador video contra Donald Trump

A Green Day no le cae simpático en lo más mínimo el flamante Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y, por si no había quedado claro, ahora lo reafirman en su nuevo video "Troubled Times".

Se trata de un nuevo corte de su álbum Revolution Radio, y el clip mezcla fotos históricas, con varias referencias a Martin Luther King Jr., con una imagen caricaturesca del mandatario electo, con su pelo anaranjado en llamas.





Durante la campaña electoral, el vocalista comparó al candidato republicano con Hitler. "El peor problema son sus seguidores. Me siento mal por ellos porque son gente pobre, de clase trabajadora, que no tiene grandes recursos. Están enojados y él se aprovecha de eso", declaró. "Trump simplemente les dijo: ‘Ustedes no tienen opciones, yo soy la única y me voy a encargar de todo esto'. Es decir, ¡es un maldito Hitler! Me gustaría estar exagerando, pero este es el mayor caos que jamás he visto es una elección presidencial", dijo en una entrevista con la revista Kerrang!





