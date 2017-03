Graciela López: "Vamos a esperar el llamado a paritaria de Macri para decidir el paro"

"Lo vamos a esperar al presidente hasta último momento para decidir si la provincia se adhiere al paro nacional de la semana que viene", confirmó la secretaria General de UDAP, Graciela López.

El cese de actividades en el país propuesto por CTERA sería el martes 21 y miércoles 22 de marzo. En este marco, el gobierno provincial ratificó que no pagará el día a los docentes que no trabajen y que, de continuar los paros, no hará más propuestas de aumento de sueldo. Y es que en el primer día de medida de fuerza, hubo un acatamiento de 96% en San Juan.

Esto condiciona la reunión que acordó la provincia con los gremios para el lunes 20 de marzo. "Si no hay clases este lunes, haremos el encuentro, pero no habrá propuesta local, lo que es entendible, pero deben entender nuestra posición", dijo López.