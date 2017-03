Graciela Alfano tiene tips para mantenerse bella a los 64 años

Graciela Alfano sorprende con su impecable físico a sus 64 años. El logro de la actriz trasciende fronteras y hasta medios del extranjero se hicieron eco de sus recientes fotos hot.

En una entrevista, Alfano reveló varios de sus tips de belleza. En cuanto a su alimentación, explicó: "Como sano pero por salud, no para adelgazar. Los cañitos del aparato circulatorio tienen que estar libres de grasa para evitarla arteriosclerosis y que no se tapen. Mi cuerpo es resultado de una vida saludable. Cuando uno está bien adentro, eso se nota por fuera".

Embed Super look @revistagenteok ! #LaFiesta #vcp Una publicación compartida de Grace Alfano (@alfanograce) el 21 de Feb de 2017 a la(s) 12:54 PST



En diálogo con Pronto, también detalló los ejercicios que hace: "Nado muchísimo y acá en Carlos Paz salgo a caminar a las 7 de la mañana por la costanera. También ando en bicicleta y, mientras me despejo, pienso mucho".

Por último, enfatizó en la importancia de tener buenos descansos: "Me hago una siesta porque si no, no llego con pilas al teatro".