Gattoni adelantó que le van a descontar los días de paro a los docentes

En comunicación con Levantate, por Radio Blu, el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni, manifestó su desconformidad con la medida de fuerza de no dar clases, tomada por los gremios sanjuaninos. "Vamos a descontar estos dos días de paro, porque no hay ninguna razón para no hacerlo", sentenció.

En el medio de las negociaciones provinciales entre Gobierno y sindicatos docentes, los gremios decidieron adherir a la medida de fuerza convocada por CTERA para el 15 y 16 de marzo, sin asistencia a los lugares de trabajo. Respecto a esto, el ministro expresó que "estas medidas me resultan incomprensibles en el contexto de negociación en la provincia, porque el Gobierno de San Juan asumió un compromiso de pagar, no es una especulación".

Con respecto a la modalidad de adherir al paro y dejar a los chicos sin clases, Gattoni dijo que "deberían tomar otras medidas de fuerza como hacer una marcha o mandar una delegación gremial a negociar, pero jamás imaginamos que iban a hacer paro 4 días".

Este martes, a las 18, los gremios anunciarán sus conclusiones al Gobierno provincial con respecto a la propuesta de aumento salarial a los docentes. Ante esto Gattoni señaló que esperan que los sindicatos cambien su postura.