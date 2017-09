Gastón Soffritti se bajó del Bailando y explicó su decisión

Gastón Soffritti anunció el miércoles su decisión de dejar el "Bailando" a través de Twitter.

El actor explicó los motivos que tuvo: "Fue una decisión que tomé hace un tiempo. Esto es netamente por un proyecto que voy a empezar ahora que se llama Simona, de Pol-Ka, que estará seguramente cuando termine Las Estrellas. Es un proyecto que viene hace dos años, tenía fecha de estreno para 2016, se atrasó un poco, y justo hubo luz verde para hacerlo ahora".