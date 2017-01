Gandini confirmó su embarazo: "Me siento para el ort..., con nauseas y me morfo todo"

Brenda Gandini confirmó que espera a su segundo hijo junto a Gonzalo Heredia, con quien está en pareja desde 2010.

"Sí estoy embarazada. Es una bendición así que se toma bien. Están todos muy contentos. Es todo muy reciente y me sorprende la velocidad con la que corren estas noticias así que lo tomaremos con calma y lo transitaremos de la mejor manera", señaló la actriz durante la presentación de la nueva novela de Telefe, "Amar después de amar", que debuta el próximo lunes 23 a las 22.

"Si me preguntas cómo me siento... Me siento para el orto: con nauseas, horrible y ya me morfo todo. Estoy con mucha ansiedad también pero con Gonzalo estamos muy contentos", señaló entre risas.

"Me gustaría tener una nena porque ya tengo un varoncito (Eloy) y quiero vivir la experiencia de tener una nena, pero será lo que nos toque y mientras sea con salud está todo bien", destacó.

¡Mirá la videoentrevista completa con Brenda Gandini!