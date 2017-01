Francisco pidió ser prudente ante las alarmas desatadas por Trump

"No me gusta anticiparme a los acontecimientos. Hay que ver qué hace, no podemos ser profetas de calamidades", afirma al diario en una larga entrevista concedida al diario El País el viernes pasado y publicada este domingo, aunque advirtió que "en momentos de crisis, no funciona el discernimiento" y los pueblos buscan "salvadores" que les devuelvan la identidad "con muros y alambres".

En la entrevista, el líder católico mostró su consternación por el drama de los refugiados o la prostitución en manos de las mafias, y admitó haberse sentido a veces "utilizado" por su compatriotas argentinos. Además, criticó la desproporción económica en la que la mayor parte de la fortuna del mundo está en manos de unos pocos.