¡Fotos para todos! Messi revoluciona a Rosario cada vez que sale de su casa

El astro futbolístico Lionel Messi alterna sus vacaciones en las afueras de Rosario, donde llegó para pasar fin de año junto a su familia, con la firma autógrafos, saludos y fotografías que se viralizan en minutos tras los correspondientes posteos de los fanáticos."Salís a caminar y tipo... #leomessi #vecino", escribió este mediodía con lenguaje de redes sociales en su cuenta de Instagram Franca Taglioli, al cruzarse con el capitán de la selección argentina en el country Funes Hill.Ubicado en la localidad de Funes, lindera con Rosario hacia el norte, el country donde la joven se fotografió con Lio es el lugar en el que la familia de su pareja, Antonella Roccuzzo , posee una casa.Y al que cada diciembre suele llegar Lionel con su familia para pasar las fiestas de Fin de Año, mientras aprovecha los días de descanso que le da el Barcelona La chica del country de Funes no fue la única sorprendida esta semana por la presencia del jugador rosarino radicado en España.Caín Fara, un joven defensor que desde hace un mes viste la camiseta de Juventud Antoniana de Salta, en el torneo Federal A, se topó el lunes con Messi en el gimnasio que su padre tiene en Funes.Ex jugador de Rosario Central, a Fara no le importó que el crack sea fanático de Newell's Old Boys, se tomó una foto y conversó con Messi sobre fútbol mientras compartieron unos mates, según contó."Sos todo lo que está bien, no tengo palabras para describir la emoción que sentí cuando te vi. Solo sé que tenía ganas de abrazarte eternamente", escribió Fara.En el mismo texto, más adelante, reflexionó que "ser humilde no significa ser pobre, significa calidad de persona y vos sos un grande en todos los sentidos porque lo tenés todo".Por el mismo medio, las redes sociales, Messi también difundió un breve video en el que le envía saludos a los jugadores amateur del fútbol de salón de su club, Newell's."Hola, quiero mandarles un saludo muy grande a todos los chicos de primera de Newell's de futsal. Un agrazo grande y les deseo lo mejor", dice el astro en la filmación.