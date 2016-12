Florencia de la V: "No tengo ganas de volver a ShowMatch, es..."

En la última semana, Florencia de la V realizó su debut y despedida como jurado de "ShowMatch".

El martes, la actriz fue a reemplazar a Pampita, que está enferma, pero no fue para nada bien recibida por el resto del jurado.

"No sé si volvería a "ShowMatch", no tengo ganas, tal vez si necesito darle de comer a mis hijos, sí, pero no lo elijo. Yo no tengo ganas de vivir con una cámara tan encima, me parece que es peligroso jugar tanto con las emociones, pero por supuesto esta es una opinión personal mía", dijo Flor en el programa de Mirtha Legrand.

Y agregó: "En este momento yo prefiero tener otro tipo de trabajo, irme de gira con mis compañeros y que mis hijos tengan una madre sana, porque al final decimos mucho 'Ni una Menos' pero después es otra cosa. Ese día Moria ni me saludó, pero es un tema de ella".