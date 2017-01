Flavio Mendoza y su día de furia

"Vine a Carlos Paz a principio de enero y conocí a los bailarines de la obra y nos hicimos amigos y con uno de ellos nos estábamos viendo. Un día nos fuimos caminando con él por la costanera y veo que viene un auto que se acercaba a la vereda. De repente, frena de golpe a 5 centímetros de donde estaba yo", comenzó relatando Aru González.





"Cuando veo el pelo rubio, me doy cuenta que era Flavio Mendoza. Me asusté, no sabía que decir. Flavio le dijo a este chico como que estaba todo mal, se enojó en el momento y no le gustó. Según él (el chico con el que estaba), me dijo que lo iba a retar porque es el preferido de Flavio y no lo quiere ver con nadie", agregó.





Además, la joven reveló que el episodio le costó su trabajo: "Flavio empezó a burlarse, a reírse de mí y lo empezó a difundir por todos lados... esto me lo dijo mi jefa. Y como empezó a hablar de mí por todos lados, mi jefa me despidió hace unos días. Según ella, estoy ensuciando la imagen de la agencia. Flavio se encargó de decirle a todo el mundo que yo estaba con un bailarín de él por lo que ella me hecha. También me dijo que hay cámaras en el hotel donde se ve que entro a las habitaciones de los chicos y me empizan a involucrar con otros chicos más. Ahora no me quieren pagar"





"Según ella (su jefa), él me mandó a echar y yo me quedé acá sola en Carlos Paz. Para mí son celos de Flavio pero me parece patético que me desvinculan de la empresa por eso. Me tuve que ir para Córboba donde me prestaron un departamento. No me puedo volver a Buenos Aires porque no tengo plata, no cobré", continuó.





Por último, Aru cerró: "Después bajó la ventanilla de golpe, le gritó al chico que estaba conmigo, sube la ventanilla rápido y se va. Ahí yo me fui caminando con este chico. Al principio pensé que era un chiste, pero después me enteré que Flavio se enojó de verdad".





Ante las repercusiones, el artista recurrió a su cuenta de Twitter y se despachó con la entrevistada, sin filtro: "Que deje de hablar boludeces esa promotora que acá le dicen cantimplora, se la pasan todos".

fuerte_tweet.jpg



Fuente: ciudad