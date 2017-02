Filtraron fotos de Emily Ratajkowski en las que aparece totalmente desnuda

Emily Ratajkowski se sumó a la lista de celebridades que fueron víctimas del hackeo informático. En las últimas horas se viralizaron en Internet varias fotos de la actriz desnuda.

Ratajkowski es muy popular en las redes sociales por sus fotos subidas de tono, sobre todo en su cuenta de Instagram, en donde se la puede ver con muy poca ropa luciendo sus envidiables curvas.

Fan de las transparencias y los escotes profundos, sus vestuarios han llamado la atención de sus seguidores en más de una publicación.

"Es simplemente mi cuerpo. No he hecho nada en él, es el cuerpo que se me ha dado. Aunque si me hubiese hecho algún retoque, estaría bien también", dijo hace pocos días a la revista InStyle en respuesta a las críticas por las fotos que comparte.

