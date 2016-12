Federal A: Unión deberá ganar en la última fecha para pasar a la segunda ronda

Unión estuvo atento al resultado de Desamparados vs. Maipú y el triunfo del mendocino no era la mejor opción. El Cruzado superó al Azul en la tabla de posiciones y lo obligó a ganar en la última jornada para pasar a la segunda fase del Federal A. El equipo de Del Cero no dependerá de otros resultados porque el Deportivo cumplirá con fecha libre este fin de semana.

La ecuación para Unión está clara. Debe ganarle a Gimnasia de Mendoza para evitar jugar por mantener la categoría y disputar el camino más corto por el ascenso. El Lobo mendocino ya está clasificado y viene de perder dos partidos consecutivos ante Gutiérrez y Maipú.

El equipo de Villa Krause sólo perdió un juego en el certamen y fue ante Gimnasia. La mala noticia es que sólo ganó dos partidos y empató doce encuentros. La llegada de Del Cero quedó marcada por los ocho empates en fila que arrastra el Azul.

El partido todavía tiene su programación confirmada pero se disputaría en la tarde del sábado en el estadio 12 de Octubre.