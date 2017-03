Federal A: confirmaron el cronograma de Desamparados y Unión para el fin de semana

El torneo Federal A dio a conocer la programación completa para su segunda fecha. Los dos equipos sanjuaninos que participan en la categoría serán locales este fin de semana.

Desamparados, que juega la Reválida para evitar el descenso, jugará como local en la noche del viernes. Unión, que disputa la segunda fase por el ascenso, jugará en la tarde del domingo en el Bicentenario.

Federal A

2ª Fecha – Reválida

Viernes 21.45; Desamparados vs. Concepción (Tucumán), árbitro: Lucas Novelli (Tandil).

2ª Fecha – Segunda fase

Domingo 17.30; Unión vs. Chaco For Ever, árbitro: Javier Obreque (Neuquén).





Posiciones de la Reválida:

Posiciones de la Segunda Fase: