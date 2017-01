Fariña sobre el hombre calcinado: "Hay que hacer estudios pero en el laboratorio forense aún no se puede"

El Secretario de Seguridad, Gustavo Fariña, habló del hombre NN que apareció calcinado (y que presumen que lo mataron) y ratificó que en la autopsia no hubo indicios de heridas de arma blanca o de fuego y tampoco, golpes en el cráneo.

Fariña tuvo que asumir que el Laboratorio Forense aún no está preparado para realizar los estudios complejos que se necesitan para relevar evidencia del cuerpo. Otra de las cuestiones que se lamentan por estas horas tiene que ver con la falta de políticas para la comparación de estudios de ADN ya que no existe un registro. El hombre no fue denunciado como desaparecido y tampoco se presentaron familiares o allegados a reconocer su cadáver.

"Estamos trabajando en la hipótesis del homicidio porque no coinciden el lugar de inicio del siniestro con la hora ni el espacio de la muerte", dijo haciendo hincapié en el cadáver fue trasladado post mortem.