Facebook y Snapchat: las apps que más agotan recursos

La popular red social creada por Mark Zuckerberg encabeza uno de los dos rankings de las apps más "voraces", el de las que se ejecutan de forma automática, mientras que Snapchat está al frente de la que son ejecutadas por los usuarios.



El "Informe global de Desempeño y Tendencias de Andorid", elaborado por Avast, evalúa en conjunto el impacto de las aplicaciones sobre la duración de la batería, la capacidad de almacenamiento y el uso del plan de datos "para poder revelar cuáles son las 20 aplicaciones más voraces".



El reporte fue elaborado a partir de "una muestra de datos acumulados y anónimos de más de 3 millones de usuarios de Android en todo el mundo" durante el período de julio a septiembre, y solo incluyen aplicaciones de Google Play en las que la empresa observó "una muestra mínima de 50.000 incidentes de uso", según detalló.



Con esta información, el estudio separa a las aplicaciones entre aquellas que más reducen el rendimiento en los teléfonos cuando se ejecutan de forma automática en un smartphone y las que lo hacen cuando son ejecutadas por los usuarios.



Entre las del primer grupo, Facebook en las más "voraz", seguida por Musical.ly, Google Maps, WhatsCall, Daily Mail Online, Instagram, Ynet, Black Berry Messenger, Facebook Pages Manager y Facebook Messenger.



El segundo grupo, en tanto, está encabezado por Snapchat y le siguen Spotify, Wattpad, Line, Amazon, Tinder, SmartNews, Clean Master, Google Shets y The Guardian.



El informe dedica un aparato especial a Musical.ly, una app que alcanzó el "éxito" al contar con "aproximadamente 150 millones de adolescentes haciendo playback de las canciones más nuevas".



Sin embargo, señala, las pruebas realizadas sobre este programa mostraron que "dos horas fueron suficientes para que se acabara la carga completa de la batería, si se ven los videos uno después del otro.



Asimismo, unos cuantos minutos durante los que se observaron 25 videos de corrido, consumieron 100 MB de datos -hacer esto a diario, durante un mes, sobrepasaría el consumo de 3GB de datos, que es mayor al plan de datos del usuario promedio-.



También consumió la mayor parte de la capacidad de memoria en los smartphones, con lo que "ganó el primer lugar de las aplicaciones que consumen más memoria", indicó.



Entre las "menciones especiales", Avast destacó que Tinder se clasificó entre las diez apps que más consumen tanto tráfico de datos como batería, y llamó la atención sobre las aplicaciones de Daily Mail y The Guardian, dos de los diarios de mayor circulación en el Reino Unido, que "se clasificaron entre las de mayor consumo de memoria y de datos, respectivamente".



Entre las que mejoraron su desempeño están los servicios de mensajería ChatOn, Kik Messenger, WhatsApp y WeChat, así como la plataforma de audios SoundCloud, el navegador Mozilla y BBC iPlayer, que habían aparecido en el listado de las más voraces en ediciones previas.



"Debido a que los smartphones han llegado a ocupar un lugar fundamental en nuestra vida digital, las expectativas de la gente no solo son tener seguridad en línea, sino también una excelente experiencia.



Nuestra investigación nos ayuda a identificar todos los desafíos que enfrentan nuestros clientes cuando utilizan sus equipos móviles y eso nos permite brindar conocimientos y consejos útiles", expresó en un comunicado Gagan Singh, vicepresidente Ejecutivo y director General de la División de dispositivos móviles de Avast.



"Estas listas de desempeño de las aplicaciones son un gran ejemplo de que al ayudar a los usuarios a entender cómo deben administrar sus aplicaciones de forma cuidadosa, ellos pueden obtener el mayor rendimiento de sus equipos, sin que tengan que limitar el uso de sus aplicaciones favoritas", añadió.

