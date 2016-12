Facebook prueba herramientas para combatir las noticias falsas

Ninguna de las herramientas fue anunciadas de forma oficial y, según señalaron sitios especializados, están siendo probadas por "usuarios selectos" en Estados Unidos.



Una de ellas, que fue publicada mediante capturas de pantalla en Twitter por al menos tres usuarios de la red social, le pide a los lectores que posicionen en un ranking del uno al cinco qué tan "engañoso" les resulta el título de un artículo determinado, al estilo de una encuesta.



"¿Hasta qué punto crees que el título de este enlace usa un lenguaje engañoso?", pregunta la "encuesta", que aparece directamente debajo del artículo; las opciones de respuesta van desde "No en absoluto" hasta "Completamente", aunque los usuarios pueden optar por descartarla o simplemente seguir navegando.



Según reportó el diario inglés The Guardian, esta especie de encuesta apareció en artículos subidos por la revista Rolling Stone, el diario Philadelphia Inquirer y Chortle, un sitio de noticias sobre comedias.



Esta iniciativa forma parte de un "esfuerzo oficial" de Facebook en su batalla contra las noticias falsas, según confirmó una fuente de la empresa al sitio especializado en tecnología TechCrunch, aunque no dio detalles sobre cómo funciona la herramienta ni cómo la red social usará la información recolectada.



En esta misma línea, la red social liderada por Mark Zuckerberg también lanzó una iniciativa que integra "machine learning" (una rama de la inteligencia artificial en la que las máquinas "aprenden" por repetición de información no estructurada), para que sus usuarios reporten el link de una noticia falsa en el momento en que la vean en su página de inicio, en un proceso que tiene tres pasos, según reportó Quartz.



En este caso el usuario que busca denunciar un contenido de este tipo debe, en primer lugar, hacer click en el menú desplegable en la esquina superior derecha de la publicación y elegir "report post" (reportar publicación).



Luego, un segundo menú se desplegará para que el usuario describa la razón de su denuncia; allí debe primero seleccionar una opción que describe que ese contenido no debería estar en Facebook y hacer click en el botón "continuar".



Finalmente, la red social le preguntará al usuario qué pasó con esa publicación, y éste podrá seleccionar en una serie de temas que incluyen pornografía, racismo, compra y venta de armas, entre otras, donde también figurará la frase "es una noticia falsa".



Medios de prensa especializados coincidieron en que Facebook todavía no brindó información oficial detallada sobre el funcionamiento de estas herramientas ni sobre cómo impactará en la plataforma.



El uso de estas herramientas se conoce tres semanas después de que la red social anunciara que impedirán en sus redes las publicaciones realizadas por los sitios de noticias falsas que busquen obtener ingresos de sus sistemas de publicidad, informaciones que según muchos críticos favorecieron a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre en Estados Unidos.



Diversos estudios mostraron que en la campaña las noticias falsas en favor de Trump superaron en una relación superior a 2 a 1 a las noticias falsas en favor de Hillary Clinton.



Asimismo, un análisis realizado por el sitio especializado Buzzfeed mostró que las noticias falsas tuvieron un mejor desempeño que las verdaderas en los tres meses finales de la campaña presidencial, y lograron mayor participación que las de medios como Washigton Post, The New York Times, NBC News y The Huffington Post, entre otros.



En ese país, más de 155 millones de personas tienen cuentas en Facebook y alrededor del 60 por ciento de ellos se informan mayoritariamente a través de la red social, según un estudio del Pew Research Center, lo que da cuenta de la importancia de la plataforma en la formación de la opinión pública.

