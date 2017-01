Ezequiel Corbo crítico: "Es una desprolijidad lo que hicieron estos productores"

Ayer debían conocerse las posiciones teatrales a través de la estadística que hace AADET en los principales puntos turísticos del país. Por la tarde, la sorpresa se apoderó del medio ya que sólo se difundieron las de Mar del Plata donde Lizy Tagliani lidera la taquilla.





Cierto es que tal como adelantó este medio, hay malestar por las maniobras de varios productores para que la entidad no pueda largar las posiciones de Villa Carlos Paz.





fatima-florez.jpg







En charla con este medio, Ezequiel Corbo, titular de DABOPE Producciones, empresa que pone en escena a "Abracadabra" y "Sálvese quien pueda", detalló cómo fue la maniobra para frenar la difusión.







"Todos los productores teatrales juntamos las recaudaciones (bordereaux) y lo informamos a través de las planillas de AADET. A esto hay que adjuntarle los reportes de ventas de los sistemas de ticket para darle aval a nuestros números. Si no cualquiera inventa lo que quiere", contó.





Y agregó: "Esta es una forma de acreditar los reportes. Los únicos que presentamos esos ticket fue la obra de Carmen y yo que tengo dos obras en cartel".









Aquí el punto donde nace la polémica porque hay obras que no le dieron transparencia a las planillas con el informe obligatorio de las ticketeras.





pedro alfonso.jpg







"Fátima no presentó y Flavio tampoco. La obra El Quilombero decidió no presentar. Por eso no hay estadísticas para publicar. Es una cuestión lógica, no tiene sentido que si hay 10 obras sólo 3 presenten como debe ser los papeles", añadió.





"Es una verdadera pena que los que hacemos las cosas bien nos veamos perjudicados. Estas son estadísticas para un análisis del negocio, no para el ego de los artistas. Muchos no lo ven así y tal ves no están tan contentos por los resultados e intentan ocultarlo", enfatizó.







Consultado por los motivos que llevan a la maniobra más allá del ego de los artistas, Corbo aclaró: "No entiendo. No hay explicación. Se ve que no están tan felices como dicen porque no deben ser las mejores posiciones. Acá todo se sabe. Es chico y extraoficialmente todos sabemos cómo van las obras. Nosotros presentamos los informes como pide AADET más allá de las posiciones".





Por el momento no se sabe si la semana que viene las obras mencionadas presentarán los reportes de las ticketeras aunque ya fueron "intimados por la entidad" para que lo hagan.





salvese quien pueda2.jpg