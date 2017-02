¡Eternamente gracias! Una gran Leona se retiró de la Selección argentina

rebecchi.jpg

La goleadora Carla Rebecchi anunció su retiro del seleccionado argentino de hockey sobre césped, al fijarse otras "prioridades" después de catorce años de carrera con la camiseta celeste y blanca.La delantera, de 34 años, anunció su decisión con un mensaje en su cuenta de Twitter, donde explicó que no se siente con posibilidades de brindar el ciento por ciento de su esfuerzo como ocurrió desde su debut en el equipo en 2003."Después de 14 años de vestir la tan amada celeste y blanca, decidí retirarme de la selección. Durante todos estos años, la selección fue mi prioridad y estuvo por delante de todo. Le dediqué todo mi tiempo y entregué todo por los colores más lindos. Siempre di el ciento por ciento y más, hoy siento que no puedo dar eso, que mis prioridades cambiaron y tengo otras cosas por vivir", justificó."Dar todo por la camiseta está en mi esencia, no lo concibo de otra manera. Fueron los mejores años de mi vida y disfruté de hacer lo que más amo representando a mi país", se despidió antes de agradecerle a su familia, amigos, ex compañeras de equipo y ex entrenador en el seleccionado.Rebecchi, que heredó la capitanía de Las Leonas desde el retiro de Luciana Aymar a fines de 2014, disputó con Argentina tres Juegos Olímpicos y consiguió dos medallas: bronce en Beijing 2008 y plata en Londres 2012. En Río de Janeiro 2016, el último, alcanzó los cuartos de final.Fue campeona del Mundial Argentina 2010 y también obtuvo dos terceros puestos en España 2006 y La Haya (Holanda) 2014.Además, ganó seis de los diez Champions Trophy que participó: Alemania 2008, Australia 2009, Inglaterra 2010 y 2016, Rosario 2012 y Mendoza 2014.