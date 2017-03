Este sería el padre del hijo de Agustina Kämpfer

La bomba, que anunció Rodrigo Lussich en su ciclo Confrontados de Canal 9, surge desde el entorno más allegado a Agustina Kämpfer. Pero la protagonista desmintió la llegada de un primogenito. Así y todo, siguen insistiendo con la información y hoy, revelaron quién sería el padre del supuesto hijo que espera la ex de Rial.





La llegada de un hijo a la vida de Kämpfer era algo deseado. Sin ir más lejos, en diciembre, la ex pareja de Amado Boudou reconoció a una revista: "Lo primero que le dije a Jorge fue que quería ser madre y cuando nos peleamos, congelé óvulos". La panelista habría asistido a "Fecunditas", instituto especializado en medicina reproductiva, donde se habrían realizado un tratamiento de Fertilización In Vitro hace unos meses.





Vero Lozano aprovechó para hacerle la pregunta a su compañera en el programa que comparten juntas: "Hay un rumor entorno a vos. ¿Estás embarazada o no? ¿No se lo vas a contar a otro, ¿no? Porque ya se lo hizo Andrea del Boca a Mirtha Legrand, alguna vez", indagó al conductora. En vez de contestar por sí o por no, Kämpfer comenzó a dar vueltas sobre su respuesta, por lo que la animadora insistió: "¿Lo negás?". Y Agustina respondió: "Sí, claro".





"Es medio Cobos tu respuesta", le dijo Lozano. Entonces Kämpfer se sumó: "Mi voto es...", en referencia a la histórica frase del ex Vicepresidente cuando dijo, "Mi voto es no positivo". Kämpfer confirmó en su momento que había congelado óvulos para poder ser madre "cuando lo desee" y ese momento habría llegado tras su separación de Rial.





Sin embargo, y pese a la desmentida, la información sigue creciendo y hoy fue Yanina Latorre quien contó en el programa de Ángel de Brito quién es el padre del bebé. "Agustina no está embarazada de Jorge Rial, no está embarazada por tratamiento, está embarazada de un ex novio que en este momento está fuera del país y viviría en México", sostuvo la panelista.





El intransigente