Este jueves comenzará el primer torneo femenino de verano de FEFUSA San Juan

FEFUSA San Juan inaugurará en la noche del jueves su primer Torneo de Verano de Fútbol de Salón – Futsal Femenino. El certamen tendrá su ceremonia de apertura, desde las 21.30, en el Sporting Club Estrella y luego se disputarán dos partidos.

El certamen contará con la participación de once equipos que estarán divididos en dos zonas. Jugarán todos contra todos y luego llegarán los cruces de semifinales.

En la zona A estarán La Cuadra, Bermejito, Futboleras, ATSA A, Juvenil Cabral y Las Águilas. El sorteo determinó que la zona B la integren U.V. Líbano, ATSA (B), Barrio Aramburu, Los Álamos y Las Gloriosas.



Los primeros partidos del jueves serán La Cuadra vs. Bermejito, desde las 22, y UV Líbano ante ATSA B a las 23hs.



La primera fecha se completará el viernes en la cancha del barrio Aramburu: Futboleras vs. ATSA (A) (22), Barrio Aramburu vs. Los Álamos (23)

y Juvenil Cabral vs. Las Águilas (23.45).