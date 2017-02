El espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol de la edición 2017 recogió buenas críticas luego de su presentación el pasado domingo.

A diferencia de otros años la gente quedó conforme con la puesta en escena, sobre todo porque el relato fue claro y coherente.

En una encuesta realizada por sanjuan8.com el 63,69% de los lectores, que votaron, expresaron que les gustó el show en el autódromo Eduardo Copello.

Por otro lado un 36,31% no vieron con buenos ojos la puesta en escena y no les gustó lo que vieron. Una de las críticas fue la elección del actor que representó a San Martín, argumentado que el prócer no era rubio.