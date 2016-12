Esta es la vida de Pedro Olenka, el cura que sacó de la pobreza a un pueblo de Madagascar

Un equipo de TN viajó a Madagascar para entrevistar al padre Pedro Opeka, un cura que creó el movimiento Akmasoa.

En lengua malgache este vocablo quiere decir Buenos Amigos y es la Asociación Humanitaria creada formalmente por Opeka junto con un grupo de jóvenes el 13 de enero de 1990. Tras años de trabajo este grupo solidario ha logrado darle una casa digna y trabajo a miles de personas.

El texto que reproducimos a continuación es el informe escrito por el periodista Eddie Fitte, quien con un lenguaje coloquial y cargado de franqueza, relata cómo es la vida de este hombre que todos los días intenta cambiar la realidad de los pobladores de uno de los lugares más pobres del mundo.

Según explica el mismo Opeka Akamasoa "es un sólo un movimiento que empuja la gente hacia adelante", agregaría en casi todas las oportunidades.

El movimiento encabezado por el canoso y barbudo argentino en la actualidad comprende a 26.000 personas fijas y unas 40.000 transitorias. Las fijas son aquellas activas, que recibieron una casa y trabajan para la cooperativa de la organización. Las transitorias son personas que o están en sus hogares, o van a las escuelas, hospitales, comedores, bachilleratos o maternidades.

Akamasoa es como una especie de estado paralelo. Su trabajo ha sacado en 27 años a medio millón de personas de la pobreza extrema. A lo largo de esos años, fundaron 17 barrios urbanizados en un radio de 1000 kilómetros de la isla malgache. El movimiento, valga el chiste fácil, no se queda quieto: usan 20 toneladas de ladrillo por semana. En términos alimentarios, para "alimentar" ese ritmo se necesitan, mínimamente, 10 toneladas de arroz por cada siete días. Así, se están construyendo 100 viviendas de dos pisos cada una por año. Aclaremos que la familia tipo de Madagascar incluye por lo menos cuatro hijos.

La cooperativa constructora de Akamasoa también provee al estado de varios servicios, como la construcción de establecimientos públicos o, más importante aún, la formación de sus maestros.

La semana pasada también degollaron a 3 turistas en una combi a las 7 de la tarde para sacarles 200 dólares. Algunos portales están muy atentos a un incidente que sucedió el año pasado, en donde un malgache apareció destripado en una playa, se desató una poblada, y los locales mataron a 2 turistas e hirieron a 80. La cobertura se ocupa básicamente de las novedades del juicio. Después, se habla de la problemática con la inseguridad (dicho sea de paso, a partir de las 6 de la tarde nuestro hotel cierra las puertas y no dejan salir a turistas a menos que sea por una emergencia) y de los horrores económicos que está produciendo la sequía y los incendios que por ésta se desatan.

El tiempo se me pasa sumido en el desastre de la realidad malgache y a las 6 estoy abajo esperando que venga Tuki, el conductor designado para este tiempo que vamos a pasar con Pedro.

De repente, Pedro dice una oración y la gente en conjunto le responde con otra. Desde arriba del escenario, Pedro me habla a mí, como si estuviéramos en el living de su casa: "¿Escuchaste, Eddie? Les dije ´el que no trabaja´y ellos contestaron ´no come´".

La misa arranca y no sé muy bien qué mierda dice, pero sus palabras se oyen contundentes. Es un discurso enfático y conciso. No dice muchas palabras, habla pausado y su mirada parece ir cara por cara entre el público. Nadie boludea como boludeaba yo como cuando me obligaban a ir a misa.

El que no trabaja no come

"Muchachos... Qué bueno recibir argentinos, hace casi medio siglo que estoy esperando que me vengan a visitar periodistas de mi país", dice más feliz que la mierda. "Bueno, me tengo que ir a dar la misa, pero después esténse listos que vamos a morfar, hacemos la digestión y vamos a jugar al fútbol", agrega. Dice "fulbo", la argentinidad se le escapa de la sotana.

"We are all new rich here" (Todos nosotros somos nuevos ricos acá) , me dijo Tuki cuando bajamos. No lo hizo irónicamente y gastándome, creo que de entrada no pensó que ese término podía utilizarse de manera negativa como sucede en Occidente.

"Mira los chetos refugiados como se meten en la altura para mirar el quilombo de la ciudad de lejos", nos decimos entre risas con Nico y el Toto. No recuerdo qué más se agregó a la charla, pero las risas no eran disimuladas y a Tuki se lo veía intrigado por la conversación.

"Las mujeres son el pilar de nuestra sociedad: ellas son las mejores administradoras y por eso se les da a ellas hasta la paga que les corresponde a sus maridos para que manejen mejor su plata", asegura Pedro. "Pero quizá más importante aún sean los chicos, y no por caer en un lugar común de decir que son el futuro, ya que es una obviedad, sino por el siguiente hecho: si vos no te ocupas de los niños hoy mañana van a venir por tu vida", agrega.

De las canteras se saca el granito con el que se hace el adoquinado de cada pueblo. Murallas, canteras, calles, paredes, todo se hace con los adoquines que se pica a mano desde que sale hasta que se va el sol. La mitad de lo que se saca se utiliza para la construcción propia del movimiento, y la otra se comercializa con otras empresas de la ciudad o del interior del país.





Dios ya tiene casa

Si miras con detenimiento la fisionomía y antigüedad de cada casa o edificio "público" (porque, como dije antes, Akamasoa es un estado paralelo), es probable que notes que el más nuevo, o el menos antiguo depende el tiempo que lleve levantado cada barrio, siempre es la iglesia.

"Lo último que elegimos construir siempre es la capilla porque Dios ya tiene casa, la gente no" afirma rotundamente Pedro. Es por este tipo de mensajes que muchos opositores a su obra lo llaman "ateo" o "comunista". "Esta es una obra social, no religiosa... Yo lo hago siguiendo el ejemplo del Jesús, quizá esa sea la diferencia", puntualiza. El Padre asegura que después es la gente la que elige, o no, ir a escucharlo en sus misas.

De hecho, si uno camina por los barrios no es anormal encontrarse con protestantes con megáfonos pregonando sus mensajes. Él asegura que no va impedir que nadie pregone sus creencias, por más que difieran con las suyas.

"La base del progreso está en la pacificación, eso trae orden y así la gente vuelve aprender a vivir dentro de las normas si se la respeta como persona. Vos no podes pretender que se respete lo que haces sino respetas lo que hacen", dice sin dudarlo y eso se ve claramente en las calles.





Son las 2 de la tarde y el sol incinera la tierra, la piedra y la piel de la gente que está trabajando en la cantera. Vamos caminando al lado de Pedro con quien caminar y charlar en paz se dificulta bastante.

Las entrevistas con él se interrumpen permanentemente. Las amas de casa se acercan a pedirle trabajo. Nunca plata. Los cabecillas de cada comuna se le arriman para comentarle alguna problemática eventual: violencia de género por parte de un vecino, borracheras que terminan en trompadas o cosas más complejas como robo de tierras.





A Pedro no le regalaron nada en Madagascar. De hecho, ya lleva casi medio siglo ahí y todavía no le dieron ni la ciudadanía. Los predios donde se levantaron sus prolijas urbanizaciones los compró como cualquier persona con las donaciones que recibió. La mayor cantidad de plata que fue donada a Akamasoa provino de privados franceses o eslovenos.





El Padre es un agitador. Ha hablado en cuanto organismo internacional que hay en el mundo y, cuando lo hace, reta a los políticos frente a frente. Les grita en la cara y los humilla, sin quererlo pero así resulta, con su obra. Él no logra entender cómo puede haber hecho lo que hizo y que los políticos del mundo permanezcan inactivos "con lo sencillo que es poner al pueblo en movimiento cuando se le garantiza recuperar la dignidad con trabajo".





Pero, por negligencia o falta de voluntad, los políticos no lo hacen.

Hace casi un mes el secretario general de las Naciones Unidas visitó la isla. Legisladores nacionales invitaron al Padre a conocer a Ban Ki Moon. Pero él se negó a ir al coloquio que se organizó en el hotel 5 estrellas donde se hospedaba el Secretario General: argumentó que no servía contarle qué hacía, les dijo a los legisladores que la única manera de entender el poder y la capacidad de los pobres era recorriendo sus barrios. Finalmente, nada de eso sucedió.





Cada tanto, la prensa malgache inventa historias sobre Pedro. Su relevancia nacional logra que muchas veces los periodistas o sus mismos seguidores fantaseen con la idea de una eventual candidatura. Pero el rechazo que le produce la fauna legislativa, ejecutiva y judicial, sumado a su inquebrantable compromiso con la orden religiosa a la que pertenece, se lo impiden.





Caminamos por un estadio de fútbol. Es uno de todos los que hay repartidos por sus distintos barrios. Me señala una platea y me indica que ahí se sentó el presidente hace un par de semanas que asistió ahí para que el Padre bendijera su labor. "Lo bendije, por supuesto, quién quiere más que yo que le vaya bien, pero también, frente a toda la gente, le dije que él era sólo uno de la cantidad de políticos que había visto pasar a lo largo de estos últimos 46 años y que todos habían ido con la boca llena de promesas pero ninguno había cooperado un céntimo con algo que no fuera el mero abultamiento de sus fortunas personales", dice y se enrojece fácilmente de la bronca que le da el sólo hecho de recordarlo.





Hay canchas de fútbol, basquet y pistas de atletismo por todos lados. Más que iglesias seguro. "Acá no existen los juguetes, en nuestros barrios los chicos para jugar sólo necesitan del prójimo y es importante que ese vínculo se mantenga firme. El que no está trabajando está en el colegio, y el que no está estudiando está haciendo deporte, no en las calles buscando propinas o absorbiendo vicios y malas costumbres, acá la educación se da en clase, en casa y en la cancha", dice con un tono que destila argentinidad.





Es evidente que Pedro utilizó su carisma comprador bien argento para penetrar en la cerrada sociedad malgache. La sana picardía de su discurso despierta risas cada vez que habla: utiliza el humor como una herramienta permanentemente.Pero es gracioso ver, siempre sin entender, como cuando habla con grandes grupos de gente pasa de los chistes al reto. Él los llama, a esos retos, "cachetadas de dulce de leche". Son chasquidos de dedos para despertar a la gente, sopapos de ánimo dados con amor y rigor.





Sin lugar a dudas, sólo con chistes, simpatía y carisma es difícil construir un lazo fuerte. Por eso, a la hora de ponerse duro al hablar, no lo duda. Todos los sábados, los distintos "caudillos" que Pedro tiene en cada barrio se acercan a su "cuartel de operaciones" para detallarle los distintos problemas que tuvieron con las personas de comunidad.





Por ejemplo, si una persona es encontrada robando, el pueblo se la lleva al caudillo que luego se lo lleva para donde está el Padre. Ahí puede confesarse y, si lo hace, recibe una pena (siempre asociada con el trabajo, podría ser que termine cargando las piedras desde el fondo de la cantera hasta la cima de la montaña, uno de los labores más pesados). Si no, y los vecinos testifican en su contra, puede llegar a ser expulsado de la comunidad pero nunca dejado en la calle. Pedro se ocupa de que la persona en cuestión tenga un destino seguro que no redunde en que el delincuente o infractor termine marginado de la sociedad toda. Es muy común que él les ofrezca llevarlos a sus comunidades rurales donde pueden arrancar de cero.





"Me acostumbré a perdonar, olvidar y continuar", explica con calma. "He sufrido robos, ataques, humillaciones y traiciones, y si me hubiera quedado detenido en cada una de ellas esta obra hubiera sido imposible", agrega.





De más está decir que su trabajo además de difícil, es peligroso. En junio pasado cuatro hombres armados con AK47llegaron a 50 metros de su puerta y empezaron a tirar contra todos los que circulaban por los alrededores de la casa de Pedro (que constituye como una suerte de municipalidad). Inmediatamente la gente se empezó a comunicar boca en boca y desde arriba de cada montaña empezaron a bajar personas con palos y antorchas. Una poblada contra el ataque. Los hombres armados fueron rápidamente reducidos mientras gritaban "por favor, no nos hagan nada que no tenemos tantas balas para matarlos a todos".





Desde ese entonces, los hombres más "grandotes" de cada pueblo se organizaron en cuadrillas para patrullar los barrios por la noche para evitar que algo así vuelva a suceder. "Dentro de este pueblo nos pacificamos, nos reconciliamos con el prójimo... Acá antes la gente se saludaba sin contacto físico, ahora los que estamos en Akamasoa nos saludamos con un abrazo argentino", describe. "Pero afuera de nuestras imaginarias fronteras, en la ciudad, la cosa es distinta y hay gente que parece tener la necesidad de venir a corromper la paz que hemos construido".





Pasamos poco más de una semana con Pedro. Nunca vimos chicos occidentales que vengan a hacer turismo solidario. No había voluntarios que van por la foto naive más propia de un acto de show off que de la filantropía.





"No es que no quiera que me visiten", confiesa Pedro. "Hay Áfricas y Madagascares en muchos de los países de donde venían las personas que llegaban acá ofreciendo su ayuda. A mí me llevó casi 50 años ganarme la confianza de esta gente,no se puede venir por 7 días y pretender entablar un vínculo verdadero que no vaya a quedar en el olvido más que en algunas pocas y raras ocasiones".





Uno de los grandes temores del Padre es que los argentinos se enteren de su existencia y quieran irse a Madagascar a ayudarlo cuando no lo necesita, ni él ni los lugareños. "La gente acá ya tiene trabajo y una casa, y si todavía no la tiene es porque están trabajando para tenerla... Acá sobran voluntades como para sumar voluntarios", nos cuenta con miedo a que su mensaje sea malinterpretado.





"Cuando yo me fui de mi país, llorando a moco tendido, había un 3% de pobreza... Las cosas no estaban bien, pero el escenario era incomparable con la realidad del pueblo de Madagascar. Hoy las cosas quizá hayan cambiado, tanto en Argentina como acá, pero para mí ya es tarde y este (por el modelo social de Akamasoa) es una modalidad totalmente exportable, sólo hacen falta más personas que quieran poner la cosa en movimiento", explica enfático y entusiasmado con un vaso de vino en la mano.





Pedro no cree en el asistencialismo o la caridad. "Quiero demasiado a mi pueblo como para regarle las cosas cuando se las pueden ganar por sí mismos, y yo acá vine a decir una sola cosa: que con fé en el trabajo se puede salir de la pobreza. Y de a poco lo estamos logrando", detalla. Y es cierto: medio millón de personas decidieron dejar de estar cruzadas de brazos y hoy tienen una casa, un trabajo y un barrio limpio y ordenado. Parece, al menos, un número suficiente para lograr ver que las aguas que agitó este cura rebeldese pusieron en movimiento. Ojalá, ese movimiento sacuda más cabezas de este lado del charco. Pedro no se equivoca: no hace falta irse tan lejos para encontrar por dónde empezar.





