"Está despechada y por eso me agrede, yo siempre fui respetuosa"

Después del testimonio en exclusiva de Andrés Nara, el sitio PrimiciasYa.com habló con Mariana Romero, la rubia que es vinculada al papá de Zaira Nara y Wanda.





"A Andrés lo conocí hace un tiempo, antes de que empiece su relación con Carina. Siempre tuve un trato cordial con él, amistoso. Hablamos temas de trabajo y de familia. Cuando empieza la relación de Carina, dejamos de hablar por los celos de ella. Ahí decidí no hablarle más porque yo soy muy respetuosa. Al estar enterada de la separación le hablé por unos proyectos laborales que tenía. Siempre aporta buenos opiniones", contó sobre cómo nació la amistad con Andrés.





"Tenía que venir a Buenos Aires y él se ofreció a buscarme. Se filtró esto y él va a empezar a viajar a mi ciudad por temas de trabajo. Tenemos la idea de abrir una fundación de animales, ese fue uno de mis sueños y él me acompaña en eso, me gusta mucho su parte humana. Siempre fui muy respetuosa", agregó.





"Carina se tomó la atribución de agredirme, cosa que no entiendo. Por mi parte, yo tengo la versión de Andrés que me lo contó. Es un tema de ellos y no opino. Sí me parece que está despechada, todo el día agrediendo en las redes sociales. Yo no le voy a contestar, no me suma para nada. Si ella siente que atacàndome a mí va a encontrar alivio que lo haga, yo me manejo de otra manera".





Y dejó en claro a futuro: "En cuanto a la relación con Andrés, me parece agradable. Si alguien me gusta avanzo. Soy correcta y jamás me meto en la pareja de nadie. Lo que vaya a pasar no tengo ningún problema en contarlo. Sus hijas me parecen dos chicas bonitas e inteligentes. Nora, su ex mujer, es súper ubicada. Estamos con muchas ganas de hacer cosas y lo vamos a seguir haciendo contra viento y marea".