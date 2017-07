Yanina no aguantó y rompió en llanto en la pista del Bailando

Tras presentar su performance en la cumbia y decir que con Diego Latorre siguen viviendo bajo el mismo techo, aunque "en camas separadas", fue el turno de dar las devoluciones. Pero dos de ellas le llegaron al corazón. La primera fue la de Moria Casán, quien expresó: "Yanina, yo no soy una mujer que pueda dar consejos ni sugerencias, pero soy una mujer que ha pasado de todo porque soy muy grande. Una vez, después de acumular mucha bronca y descargar en la tele, donde cuento todo, me reuní (con una expareja) y le pregunté a la persona con la que había estado muchos años, '¿en qué nos equivocamos?'. Si te sirve de algo esa pregunta, hacésela... cuando se te pase todo". Al escuchar eso, Yanina se refugió en el hombro de su bailarín, Carlos Bernal.





"Te lo digo porque sé que sos una mujer muy sensible. Cuando pase toda la ira, el tiempo cura todo. Y las cosas hay que atravesarlas. Si algún día se les da por hablar, me parece que sería bueno hacerse esa pregunta. Es una sugerencia, no un consejo", agregó la diva.





Luego le tocó el turno a Marcelo Polino, su amigo (y excompañero de radio) además de jurado del certamen: "Para mí es bastante complicado evaluarte porque sos mi compañera, porque conozco tu intimidad. Los que trabajamos de 'lengua larga', nos caen más. Sé cuánto querés a tus hijos y cuánto los proteges. Vos no hiciste nada y no tenés que explicarle nada a nadie. Es otro el que tiene que dar la cara. Nosotros tenemos que acompañarte a transitar este momento de mucho dolor. Sos una mujer íntegra que ama a su familia", dijo el jurado.





Pero fue una anécdota que narró el periodista, lo que hizo quebrar a la participante: "Voy a contar una intimidad, el día que tu marido llegaba de viaje de Europa con tu hijo, vos me dijiste en un corte, 'ay, volvió... ¡lo extrañé tanto, porque yo lo amo! Y todo ese dolor en algún lado tiene que ir", le recordó. Yanina, quebrada por completo, esta vez acudió al hombro de Marcelo Tinelli para descargar en lágrimas tanta angustia.

Fuente: ciudad