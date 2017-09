Yanina Latorre no aguantó y se quebró en vivo

"Me llamó tres veces diciéndome que se quería suicidar por este tema. Está entregado. Se encuentra sin ganas de vivir". Así, sin filtro, Fernando Burlando sorprendió a todos el viernes cuando confesó el estado de desequilibrio emocional de su defendido, Diego Latorre (48), luego de que se descubriera y mediatice todo sobre el affaire que tuvo con Natacha Jaitt (40).

Al respecto, la mujer del ex futbolista devenido en periodista deportivo, Yanina Latorre (47), confirmó las palabras del abogado. "Yo siempre dije que estábamos muy mal. No quiero hablar... Diego está en tratamiento", manifestó la mujer en el piso de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30), y se quebró.

"No sé por qué Burlando sale a contarlo. Yo no me metí más. La gente cree que yo soy el cerebro... Y no hablo con Burlando, no me reúno con él, nada", dijo, entre lágrimas, al desmentir algunos rumores que indican que ella fue la que le dijo al letrado que manifestara públicamente el estado emocional de su marido, y la acusaran de haber dejado sin trabajo a Jaitt y de haber pedido el allanamiento a su domicilio.

"Estoy angustiada. No es fácil todo esto para nosotros. Cuando la gente me dice que soy soberbia me duele. Si algo no tengo es soberbia. Si trato de mostrarme entera es porque tengo dos hijos", siguió Yanina, entre sollozos.

Además, Yanina admitió que el tema la avergüenza tanto a ella como a sus hijos, y hasta amenazó a Jaitt con mostrar algunas pruebas que la perjudican.

"¿Vos sabés la vergüenza que tienen Diego, Lola y Dieguito? Esto es un circo berreta. Alguien le encontró la veta comercial pero esto es terrible para todos. Ni bien pueda voy a contar todo, voy a demostrar que nunca mentí", dijo.

Y siguió: "Yo no me voy de viaje por mis hijos. No me puedo ir y dejarlos solos con una persona que no está bien. Tengo que acompañarlos. No me puedo ir y pedirles que dejen su vida porque su papá es un pelot... Hacemos lo que podemos y los tengo que seguir cuidando".

"Diego está pasando mucha vergüenza. Lo voy a decir de nuevo y no es para defenderlo: está pagando un precio muy alto por un polvo. Muy caro. Lo hacen muchos y hacen cosas peores que él. Hay un ensañamiento importante. Y dijimos basta. Por eso decidimos hacer una denuncia. Somos dos tontos, yo pequé de ingenua. Pensé que iba a venir otra noticia que iba a tapar todo esto. Después me di cuenta de que no", sintetizó.

Por último, ante los dichos del conductor del programa, Ángel de Brito, quien remarcó el ensañamiento de Jaitt sobre ella, la rubia opinó: "No tengo la menor idea de por qué Natacha se metió conmigo".





Fuente: Clarín