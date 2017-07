Yanina Latorre: "Diego está peor que yo"

En medio del escándalo por los supuestos chats y videos íntimos entre Diego Latorre (47) y Natacha Jaitt (41), Yanina Latorre (47) volvió a referirse a la actual relación que mantiene con su marido.

Recordemos que primero, la panelista se sumió en un profundo silencio que recién rompió el lunes al mediodía, casi al final del programa, cuando manifestó: "Si yo hubiese sido infiel doy la cara, respondo, me paro en la previa pero como no hice nada y me toca de refilón, que hablen los protagonistas". Dos días después, Yanina habló en Los Ángeles de la Mañana donde dialogó largo y tendido con su amigo, Ángel de Brito.

Finalmente, este sábado, Latorre habló de todo con sus compañeros de 'Polino Auténtico', el ciclo radial que Marcelo Polino conduce por Radio Mitre.

"Todo se tergiverso" afirmó Yanina para agregar también "llegue a escuchar barbaridades mías, ahora somos los piratas del asfalto".

Para definirse, afirmó: "Yo no soy policía, ni controladora. No lo voy a hacer nunca".

"Ninguna mujer puede cobrar para sentarse hablar sobre una persona casada" dijo en referencia a Natacha Jaitt.

Escuchá el audio!

