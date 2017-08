Yanina escuchó a Diego Latorre y explotó la bomba: "No puedo más"

Diego Latorre rompió el silencio por primera vez desde que salió a luz el escándalo de la infidelidad a su mujer, Yanina Latorre, con Natacha Jaitt.

El comentarista deportivo estuvo en "Intrusos" y en un mano a mano con Jorge Rial, relató lo mal que se siente por la infidelidad.

"Trato de llevarlo como puedo, no tengo muchas defensas. Estoy mal, me es difícil sobrellevarlo", afirmó y añadió que "no es justo" lo que le está pasando a pesar de no deja de asumir la culpa en la parte que le toca: "Cometí un error, es mi responsabilidad pero me parece todo muy despiadado no sé cuál es el trasfondo de esto, de hacer tanto daño".

En medio del relato de Diego, su mujer, que estaba escuchando la entrevista, publicó un alarmante tuit que generó el desconcierto de todos sus seguidores: "Nunca hice esto...pero sepan q estoy destrozada de verdad. Me cargue todo al hombro. Pero no puedo más".