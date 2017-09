Yanina ardió: "No me gusta que me digan 'te amo' mientras estoy teniendo sexo"

El escándalo por la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt, más todos los condimentos que fueron sazonando la "novela" a medida que el despelote crecía mediáticamente, aún continúa repercutiendo y dando tela para cortar.

En este marco, ayer, Yanina Latorre fue entrevistada en Pampita Online y junto a la modelo, la panelista de Los Ángeles de la Mañana, habló de su presente sentimental y sexual con Diego.

"No sirvo para estar llorando en una cama. Cuando me enteré me temblaba el cuerpo. No es que yo crea en la fidelidad, no soy utópica. Soy una mujer grande y sé que estas cosas pasan. Son 23 años de matrimonio y que estas cosas pueden pasar. Pero las formas, los entretelones, la obsesión de esta persona... Yo creo que fue un mal sueño", dijo Yanina.

Luego, Pampita intervino con una jugada pregunta: "Vos confesaste que durante este tiempo siguieron teniendo sexo. ¿Se puede a pesar de este dolor?".

"Sí, yo separo el sexo del amor. Para mí el sexo y el amor no tienen que ir juntos. Esto lo aprendí de la vida", comenzó a explicar Latorre. Y agregó: "Sé que hay hombres que aman a sus mujeres y las cagan, y mujeres que también aman y cagan. Creo que son dos cosas separadas. Obviamente, hay maneras y maneras, hombres y hombres. De hecho, a mí me gusta el sexo. No me gusta que me digan 'te amo' mientras estoy ahí. Lo puedo separar. Soy romántica, pero no en la cama".

Más tarde, Yanina confesó que aún siente amor por su marido: "Yo a Diego lo amo con toda mi alma. Es el hombre de mi vida y quiero envejecer al lado de él... Yo no podría perdonar que se enamore de otra persona. Eso sí me jodería", concluyó al respecto.

Mirá el video!

Embed