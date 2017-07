Ya se enteró: Pampita habló del presunto embarazo de la "China" Suárez

Luego de rumores, desmentidas y confirmaciones, el embarazo de la China Suárez aún es un "supuesto" ya que ninguno de los protagonistas confirmó todavía la noticia.

En este contexto, Carolina Ardohain, más conocida como 'Pampita', habló con "Infama" y evitó referirse al presunto casamiento y embarazo de Eugenia 'China' Suárez con su ex, Benjamín Vicuña.

"No sé nada. Ni si quiera pregunto porque no me corresponde. Es el padre de mis hijos y nada más", expresó la modelo respecto del actor chileno.

"Desde que me separé nunca hice un comentario sobre su persona, no quiero meterme en problemas ni en cosas que no me corresponden", afirmó sobre los rumores de embarazo de la 'China'.

"De todo lo malo que me ha pasado en la vida trato de sacar algo bueno y ser mejor persona", respondió cuando fue consultada por un cruce que tuvo con Yanina Latorre.

