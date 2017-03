En diálogo con Caras, Jimena Barón fue al frente como una sexy locomotora y no se guardó nada a la hora de hablar de sexo. Además, contó por qué todavía sigue sin pareja estable.

"A mí me encantan los hombres. Si no, con las que me pasaron ya hubiese cambiado de género. La pensé, pero las mujeres... no, no podría, por ahora. Yo no quiero un fan de novio; quiero un hombre que me admire", afirmó.

"Sinceramente ahora no me imagino con nadie. Es un año particular y entre tira, disco e hijo, listo, ¡me quedan dos minutos para hacer abdominales y hervir verdura! (risas). De estar con alguien tiene que ser un hombre que me potencie, esa es la palabra. Que haga que yo me sienta más, mejor; que me haga lugar en su vida pero que respete mis tiempos, pero ahora no me imagino", dijo luego.

"Vivo sin culpa el sexo sin compromiso. Hoy me quiero divertir. No estoy pensando en un compromiso, no me veo ahí. Tampoco creo que eso se pueda organizar. Hoy no me imagino en una relación", concluyó al respecto.

A continuación, la foto de la portada de Caras.