Viviana Saccone y su joven novio cumplieron dos años de noviazgo

Viviana Saccone, de 49 años, y Santiago García Rosa, de 24 años rompieron todos los pronósticos por la diferencia de edad y cumplieron dos años de noviazgo.

Los actores se conocieron cuando fueron compañeros en la obra "La Cabra", que protagonizó Julio Chávez en 2012. En la historia, Santiago interpretaba al hijo de Viviana.

Al principio, el joven la invitó a salir en reiteradas oportunidades, pero ella no quería. "Jamás se me hubiese ocurrido tener algo con él. Fue después de la obra y por una larga insistencia de Santiago. Yo le decía, 'vos estás loco'...", aseguró en el programa de Mirtha Legrand.

saccone02.jpg



Para la actriz no fue nada fácil apostar a esta relación por la diferencia de edad, pero luego decidió darle una oportunidad: "Tenía mucho miedo al comienzo, incluso me descubrí yo misma también. Al principio tenía prejuicios de los que me tuve que liberar".

"A mí me dicen, 'a vos te gustan los pendejos'. Y no, perdón, no es ese el caso, no me gustan los pendejos. Hay una situación, pasó algo con Santiago particularmente, que es joven. De hecho, ese es el único defecto que tiene para mí", afirmó Viviana.