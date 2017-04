Viviana Saccone y Santiago García Rosa cumplieron dos años de amor

Viviana Saccone encontró el amor en las manos de un hombre mucho más chico. La prestigiosa actriz comenzó a salir hace dos años con un joven que conoció en la obra teatral "La cabra", que protagonizó en el año 2012.

Saccone está de novia desde aquel entonces con Santiago García Rosa, de 24 años, un cuarto de siglo más joven que ella.





viviana saccone 2.jpg







La diferencia de edad entre ambos generó diversas opiniones en un primer momento pero ellos siguieron apostando por su historia de amor.





"El buen sexo alarga y alegra la vida, porque es sumamente saludable. El sexo va ligado al amor. No sé si a la pareja. Para mí a ese ser tiene que representar algo importante. No me calienta el touch and go. Por lo menos, hasta ahora. Nunca digas nunca", confesaba la actriz tiempo atrás.





Bien por Viviana y Santiago que cumplen sus primeros años juntos.