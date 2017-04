Vicky Xipolitakis es protagonista del tatuaje que su novio se hizo en su honor

Vicky Xipolitakis encontró el amor en Javier Naselli, un empresario que ocupa un importante cargo en un banco y que está muy enamorado de la rubia. Incluso, hasta se animó a grabar sus iniciales en la piel para demostrar lo que siente por ella.

"VJX", reza el tatuaje en rojo en el tobillo de Naselli, que refiere a las iniciales de "Victoria Jesús Xipolitakis".

"¡Soy muy feliz! Estoy muy contenta con él porque es muy buena persona. Trato de no hablar mucho porque lo quiero cuidar ya que el tiene un perfil demasiado bajo y, para cuidarlo, prefiero no contar mucho. Estoy muy contenta, el tiempo hablará", dijo la vedette a Teleshow.

Ademas agregó: "Esta acción que tuvo me sorprendió porque sé que es un acto del corazón".

"You are my love (vos sos mi amor)", le escribió Vicky a su pareja en Instagram, tras ver la dedicatoria.