Una Xipolitakis triunfa por el mundo: "Somos distintas pero muy unidas"

Melina Moriatis (32) reside en Miami, en donde ya es la imagen de varias marcas internacionales. También viaja en forma frecuente para dar clases de gimnasia en las paradisíacas playas de Ibiza, en España.

La sexy rubia, que por estas horas gana seguidores en Instagram por su estilo de vida fitness, dialogó con PrimiciasYa.com y contó cómo vive este exitoso presente profesional: "Me dedico hacer fitness desde hace ocho años, pero siempre fui de viajar mucho. Fui conociendo gente en Miami y me vine a vivir acá. Con un grupo de nutricionistas y de gimnastas nos llaman para dar charlas en distintos lugares del mundo, y por eso vine a Ibiza".

Embed Cuando se juntan mis dos pasiones puedo estar todo el día... LOVE IBIZA! #beach #gym Una publicación compartida de Melina Moriatis Fitness (@melimoriatisfit) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 5:54 PDT





Y destacó: "Siempre me gustó hacer gimnasia y el fitness es bastante contagioso. Y siempre tenés que tener como un amigo para arrancar y continuar. Un día me dijeron que el cuerpo es el reflejo del alma y nunca me olvido de esa frase que es pura verdad. Si estas mal por fuera como vas a estar por dentro. La idea es sentirte mejor. De ahí empecé a ponerle mucha más énfasis y hace unos nueve meses me abrí un Instagram y empecé a dar consejos. Es una llegada para aquellos que no tienen otra manera de seguir y aprender opciones parar estar mejor".

Embed Sentadillas con barra libre : de costado, frontales, con banco, con pierna cruzada. El mejor ejercicio para piernas y glúteos @mar10trainer Una publicación compartida de Melina Moriatis Fitness (@melimoriatisfit) el 15 de Jul de 2017 a la(s) 4:54 PDT





Sobre cómo es su relación con las Xipolitakis, indicó: "Soy prima hermana de Vicky y Stefi, nos queremos un montón. Somos una familia muy unida. En lo profesional somos distintas, Stefi se preparó mucho en canto y baile y la rompe ahora en el teatro. Y Vicky es el personaje más increíble de la televisión argentina. Hay gente que opina de todo pero siempre se habla de ella. Yo que viajo mucho con ella, todos la conocen y quieren sacarse fotos con ella. Ella tiene un ángel especial".