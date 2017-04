Una famosa realizó una escandalosa confesión: "Salí con Macri y Scioli"

Su madre, que escuchaba atentamente la entrevista, le sumó picante a la declaración de su hija: "¡Con Daniel Scioli también saliste!", intervino. "¡Mamá! ¡¿Qué buchoneás?!", le devolvió ella. Pero ya era tarde. La periodista le preguntó si era cierto, y Paz asintió: "Sí, salí con Macri y con Scioli. Lo de Scioli fue también hace tiempo; él no estaba con Karina (Rabolini). Me parecía un hombre inteligente, pero no se dio. Macri se portó como un señor, pero no hubo química, simplemente eso. Yo estaba en otra etapa, era muy joven y sólo quería salir y divertirme".





Pasado sentimental aparte, hoy Cornú disfruta de su soltería: "Estoy divirtiéndome, saliendo... Nada serio. En enero me fui de vacaciones con mis hijos a Punta, y estoy volviendo a compartir planes con amigos. Imaginate que después de dos nenes tan seguidos, salir a comer afuera es todo un programón", asegura. Y no se suma a la frase de moda de que hay pocos hombres: "Nada que ver, hay muchísimos... Depende del positivismo que una ponga en interactuar con el otro. Ya no sufro más miedos del estilo de '¿me llamará?'. Si yo tengo ganas, llamo. No me va el histeriqueo; me aburre. La vida es corta y hay que pasarla bien".





Fuente: ciudad