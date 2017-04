Una exbailarina de Showmatch consiguió llamar la atención

El nombre Rebeca Vázquez no es muy conocido. Pero su figura sí. Primero trascendió por formar parte del staff de bailarinas de Showmatch, y ahora porque subió una impactante foto a las redes sociales. La bailarina posó desnuda con el siguiente mensaje: "Me amo. Me acepto. Me perdono"

Me perdono pic.twitter.com/f4Izpi4XKn — Becky (@VazquezBeckyOk) 13 de abril de 2017 Rebeca Vázquez fue una de las 14 bailarinas que formaron parte del staff en 2014 y ahora se destaca en distintas obras de teatro. La rubia publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que se desnudó totalmente y con una frase más que sugerente.