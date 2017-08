Un look impensado: Wanda miró el partido con joggins y tacos altos

Embed Icardi ⚽️⚽️ #intervsfiorentina2017 Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 20 de Ago de 2017 a la(s) 1:39 PDT

Wanda Nara no para de sorprender. La rubia, pareja de Mauro Icardi, goleador del Inter, fue noticia otra vez.La famosa botinera publicó en su cuenta de Instagram una foto, donde se la puede ver mirando el partido donde elLa rubia luce un joggins y tacos altos, una tendencia que surgió hace poco y deja los prejuicios de lado.Es probable que muchos no miren con buenos ojos esta nueva moda, pero lo cierto es que Wanda no tiene problemas para mostrarse al cual es en las redes.