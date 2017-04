Un ex Cuestión de Peso peló lomazo y entrenamiento full time

Alejandro Gerez tenía su meta muy clara: ingresar a Cuestión de Peso y luego del alta convertirse en personal trainer. Lo logró. En 2012 se anotó en el reality saludable con 140 kilos, 20 menos de su peso máximo, y cumplió todo lo que le pidió el cuerpo médico. Su figura se transformó por completo. Logró adelgazar 50 kilos y cumplió su sueño.

Embed Vale la pena luchar x lo qe vale la pena tener! ❤ pic.twitter.com/A1NsfGnXwj — Alejandro Gerez (@aleegerezz) 22 de febrero de 2017



El tratamiento no finalizó ahí. Siguió manteniendo una alimentación saludable y realizó actividad física día y noche hasta que empezó a notar un cambio impresionante. Hoy es otra persona. Además también se desempeña como instructor de fitness y musculación.

"Hay días que me veo bien, otros no tanto. Pero lucho y entreno todos los días para poder ser lo mejor posible. Hay cosas como las estrías o la cicatriz de la dermolipectomia que no se modifican, pero entiendo que son secuelas de una guerra propia, de una lucha que llevó sus tristezas y alegrías", contó a TN Show.

Embed Si quers crecr, empezá a trabajar tus raices.Creá tus sueños cn una base fuert d confianza, decisión y respeto.

PD: expliquenme el inodoro! pic.twitter.com/gG4KDKHOWU — Alejandro Gerez (@aleegerezz) 30 de marzo de 2017



"Les puedo asegurar que no es nada fácil. La mente es tan fuerte que controla todo, desde cómo nos sentimos hasta cómo nos vemos. A veces me paro frente al espejo, me miro y no puedo creerlo. Tengo tan latente la imagen anterior que hacer todo lo que hago ahora me llena de fuerza", agregó.





¡Mirá su cambio!