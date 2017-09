Tuvo un problema con sus lolas y debió ser operada

Embed Sobreviví al implante roto con los mejores cuidados y atención del doctor @gecchelin_cirugia_estetica muchas gracias sos el mejor!! Una publicación compartida por Tamara Gala (@tamaragalaok) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 11:44 PDT

Tamara Gala tuvo un serio problema con sus implantes mamarios que ya pudo solucionar gracias a una cirugía de urgencia. La vedette es madre de Pedro Muñoz, fruto de su relación con Matías Muñoz."Fue todo muy rápido. Pero hacía como un mes que sentía dolor y de hecho fui a mi ginecólogo, que a pesar de que me hizo estudios, no salía nada raro. Entonces, fui a mi cirujano plástico, Pablo Gecchelin, quien me palpó y me dijo creía que el implante estaba roto"."Me hice una resonancia para ver si la silicona había migrado o algo. Pero no. Ahí, nos asustamos mucho. Entonces, Gecchelin me avisó que me iba a operar porque, por más salieran bien los estudios, él estaba preocupado"."Al final, cuando me abrió descubrió que el implante estaba roto. Gracias a Dios, la silicona no había migrado, porque podría haberme provocado un problema más grande", se tranquilizó."Ahora estoy muy dolorida, pero estoy sana. Desde hace un mes, más o menos, estoy con este malestar. Después del embarazo una siente todo el cuerpo raro. Por suerte, Pedrito ya dejó de tomar teta. Yo ya me estaba sintiendo mal y de hecho el médico me vio que tenía la lola más inflamada"."Yo me había operado hace nueve años, y las prótesis de aquel entonces no son como las de ahora. Por las dudas, decidimos cambiar ambas siliconas y me puse un poco más de lo que tenía, porque después del embarazo se me había estirado la piel. Pasé a 450 centímetros cúbicos. Si antes usaba 100 de corpiño, ahora calculo que estaré en 110. Igual, nunca uso corpiños, sólo para las producciones".