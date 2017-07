Tras el casamiento con Messi, habló el exnovio de Antonela Roccuzzo y hay fotos juntos

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se casaron el viernes pasado en Rosario, lo que se convirtió en la boda del año. Lo cierto es que la historia de amor entre la rosarina y el crack del fútbol se convirtió en una de las historias más interesantes en todo el mundo.

Lo cierto es que el romance entre Messi y Antonela tiene muchos secretos. Mientras algunos decían que eran novios desde que tenían seis años, la verdad es que su relación se inició en 2007, ya que ella tuvo otra relación en el medio.

Cuando Lionel marchó a España para unirse al FC Barcelona, Antonela conoció a otro chico que fue su novio varios años. "Ella se puso de novia con otro chico y estivo varios años con él", reveló una amiga.





Pero todo se acabó cuando Messi regresó a la Argentina y tras la muerte de una amiga de ella se unieron para siempre. Es así que la relación con el misterioso novio quedó en el olvido. "Al menos no me dejó por cualquiera, ¡me dejó por Messi", aseguran que dijo el ex de Roccuzzo.

